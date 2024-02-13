(-) Гликерия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1899
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899
Отец: - Алексей Самуилович
Мать: не указана
Восприемник
07.01.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.57-58 (Рождение №-8ж) Крестная дочь - Александра Трофимовна из д.Токариха (родная племянница)
Смерть
После 1910 ст.