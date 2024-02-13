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(-) Гликерия Алексеевна

Место рождения

Шадрино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

До 1899

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899

Отец: - Алексей Самуилович

Мать: не указана

Шадрино, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
07.01.1910 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.57-58 (Рождение №-8ж) Крестная дочь - Александра Трофимовна из д.Токариха (родная племянница)
Смерть
После 1910 ст.

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