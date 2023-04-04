Климушкина (Федякина) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиПосле 25.08.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1903
Рождение ребёнка
26.11.1905
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
12.02.1908
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
04.07.1909
Сын: Климушкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
19.07.1911
Сын: Климушкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
21.01.1918
Сын: Климушкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 25.08.1913