Климушкина (Федякина) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Федякина) Евгения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

После 25.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1903

Муж: Климушкин Александр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1905

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1908

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1909

Сын: Климушкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1911

Сын: Климушкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1918

Сын: Климушкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Климушкин Александр Гаврилович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 25.08.1913
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