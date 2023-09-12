Виноградова Наталья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Наталья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Виноградов Виктор Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.08.1936

Сын: Виноградов Борис Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Виноградова Манефа Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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