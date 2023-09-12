Виноградова Наталья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Виноградов Виктор Семенович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.08.1936
Сын: Виноградов Борис Семенович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Виноградова Манефа Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно