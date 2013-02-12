Курсова (Богачева) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курсова (Богачева) Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1926

Дата смерти

12.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1926

Отец: Богачев Иван Семенович

Мать: Богачева (Пермиловская) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курсов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
31.01.1957

Дочь: Бефус (Курсова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Курсов Василий Матвеевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1958

Дочь: Скурихина (Курсова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Курсов Василий Матвеевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
12.02.2013

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