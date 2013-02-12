Курсова (Богачева) Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1926
Дата смерти12.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1957
Дочь: Бефус (Курсова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Курсов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
17.07.1958
Дочь: Скурихина (Курсова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Курсов Василий Матвеевич
Смерть
12.02.2013