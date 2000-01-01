Чередов Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Чередов Никита Яковлев
Мать: Чередова Евдокия
Рождение ребёнка
30.01.1855 ст.
Сын: Чередов Савелий Васильевич
Мать ребёнка: Чередова Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Чередов Калина Васильевич
Мать ребёнка: Чередова Акулина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Чередова Олимпиада Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно