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Чередов Василий Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Чередов Никита Яковлев

Мать: Чередова Евдокия

Рождение ребёнка
30.01.1855 ст.

Сын: Чередов Савелий Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Чередов Калина Васильевич

Мать ребёнка: Чередова Акулина Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Чередова Олимпиада Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Акулина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Олимпиада Семёновна

Смерть
Неизвестно
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