Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Ильич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Стефанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Ильич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иосиф Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Ильич

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Ильич

Смерть
Неизвестно
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