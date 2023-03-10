Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иосиф Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Ильич
Смерть
Неизвестно