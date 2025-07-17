Романов Андрей Романович
мужской, родился 29.03.1927
умер 11.03.1989
МатьИванова (Иванова) Мария ИвановнаОколо 1890 г.р.
ОтецМатвеев Роман МатвеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Романова (Костина) Елизавета Алексеевна30.05.1932 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова (Костина) Елизавета Алексеевна
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Смерть
11.03.1989