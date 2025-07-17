Романов Андрей Романович 29.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Романов Андрей Романович

Автор
НС
Соловьева Н.

мужской, родился 29.03.1927

умер 11.03.1989

Мать
Иванова (Иванова) Мария ИвановнаОколо 1890 г.р.
Отец
Матвеев Роман МатвеевичНеизвестно г.р.
Супруги
Романова (Костина) Елизавета Алексеевна30.05.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1927

Отец: Матвеев Роман Матвеевич

Мать: Иванова (Иванова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова (Костина) Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
08.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова (Костина) Елизавета Алексеевна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика

Смерть
11.03.1989

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