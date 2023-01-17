Кадочников Родион Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Кадочников Ефим Ефимович
Мать: Кадочникова Фекла
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кадочников Дмитрий Родионович
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кадочников Никита Родионович
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена
Смерть
1818
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан