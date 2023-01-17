Кадочников Родион Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Родион Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кадочников Ефим Ефимович

Мать: Кадочникова Фекла

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кадочников Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кадочников Никита Родионович

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Кадочникова Агрофена

Смерть
1818
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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