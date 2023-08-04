Кошель Яков Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель Яков Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1915 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошель Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Кошель Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Ира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Ира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ира

Смерть
Неизвестно
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