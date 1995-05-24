Крачковский Михаил Витальевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1995
Отец: Крачковский Виталий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.01.2019
Рождение ребёнка
03.05.2020
Сын: Крачковский Тимур Михайлович
Мать ребёнка: Крачковская Владислава Игоревна
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана