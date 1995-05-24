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Крачковский Михаил Витальевич

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Место рождения

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

24.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1995

Отец: Крачковский Виталий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
19.01.2019

Жена: Крачковская Владислава Игоревна

Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
03.05.2020

Сын: Крачковский Тимур Михайлович

Мать ребёнка: Крачковская Владислава Игоревна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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