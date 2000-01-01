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Шипицын Иван Алексеевич

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Место рождения

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1878

Сын: Павин Иван Павлович

Мать ребёнка: Шипицына Нинила Федоровна

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шипицын Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Шипицына Нинила Федоровна

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Нинила Федоровна

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Нинила Федоровна

Смерть
Неизвестно
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