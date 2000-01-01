Шипицын Иван Алексеевич
Место рожденияд. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1878
Сын: Павин Иван Павлович
Мать ребёнка: Шипицына Нинила Федоровна
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Шипицына Нинила Федоровна
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Нинила Федоровна
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно