Кубышкина Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкина Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957

Отец: Кубышкин Николай Никонович

Мать: Кубышкина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
31.05.1981

Дочь: Кондратьева Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Иванов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
14.09.1982

Дочь: Гарифуллина Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Иванов Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
22.02.1988

Сын: Иванов Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Иванов Валерий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Валерий Анатольевич

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