Кубышкина Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957
Рождение ребёнка
31.05.1981
Дочь: Кондратьева Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Иванов Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
14.09.1982
Дочь: Гарифуллина Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Иванов Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
22.02.1988
Отец ребёнка: Иванов Валерий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно