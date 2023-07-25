Боков Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боков Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Боков Степан Никитович

Мать: не указана

Смерть
1874
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