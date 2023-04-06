Шабалин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1868

Жена: Шабалина Александра Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянский сын Иван Иванов Шабалин, холост, вероисповедания православного, первым браком, 21 год Невеста - того же села крестьянская девица Александра Петрова Егорьичева, право... Показать все
Смерть
Неизвестно
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