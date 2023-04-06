Шабалин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1868
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянский сын Иван Иванов Шабалин, холост, вероисповедания православного, первым браком, 21 год Невеста - того же села крестьянская девица Александра Петрова Егорьичева, право... Показать все
Смерть
Неизвестно