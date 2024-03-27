Хуснутдинов Халиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Халиль

Место рождения

д.Исаково Буинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Исаково Буинского р-на
Рождение ребёнка
15.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннур (Файма)

г. Альметьевск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннур (Файма)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миннур (Файма)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миннур (Файма)

Смерть
Неизвестно
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