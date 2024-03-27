Хуснутдинов Халиль
Место рожденияд.Исаково Буинского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1971
г. Альметьевск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миннур (Файма)
Смерть
Неизвестно