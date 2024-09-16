Леонтьевский Дмитрий Философович
Место рождения
Дата рождения30.09.1867 ст.
Дата смерти19.11.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1867 ст.
Бракосочетание
14.02.1899 ст.
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.01.1900 ст.
Сын: Леонтьевский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.
Сын: Леонтьевский Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.
Дочь: (Леонтьевская) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
11.06.1906 ст.
Дочь: (Леонтьевская) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
13.03.1909 ст.
Дочь: (Леонтьевская) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.
Сын: Леонтьевский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
14.07.1914 ст.
Сын: Леонтьевский Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна
Смерть
19.11.1921
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область