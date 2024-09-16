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Леонтьевский Дмитрий Философович

Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

30.09.1867 ст.

Дата смерти

19.11.1921

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1867 ст.

Отец: Леонтьевский Философ Иосифович

Мать: Леонтьевская Елена Сергеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
14.02.1899 ст.

Жена: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.01.1900 ст.

Сын: Леонтьевский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Боярская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.

Сын: Леонтьевский Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Боярская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.

Дочь: (Леонтьевская) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Боярская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.06.1906 ст.

Дочь: (Леонтьевская) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Боярская, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.03.1909 ст.

Дочь: (Леонтьевская) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Сюзьма, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.

Сын: Леонтьевский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Сюзьма, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1914 ст.

Сын: Леонтьевский Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Леонтьевская (Новикова) Ольга Андреевна

Сюзьма, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
19.11.1921
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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