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Журбин Григорий
Журбин Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Журбин Шолом-Давид
1847 г.р.
Мать
Журбина (Журбинa) Двойра (Сара Дыня) (Сара, Дыня)
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Журбин Шолом-Давид
Мать:
Журбина Двойра (Сара Дыня) (Сара, Дыня)
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