Соловьев Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1939
Дата смерти29.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939
Рождение ребёнка
10.09.1959
Дочь: Цинк - Соловьева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Соловьева - Иванова Валентина Дмитривна
Рождение ребёнка
27.05.1969
Сын: Соловьев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Соловьева - Иванова Валентина Дмитривна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2007