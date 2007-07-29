Соловьев Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Анатолий Сергеевич

Соловьев Анатолий Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1939

Дата смерти

29.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1939

Отец: Соловьев Сергей Александрович

Мать: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1959

Дочь: Цинк - Соловьева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Соловьева - Иванова Валентина Дмитривна

Рождение ребёнка
27.05.1969

Сын: Соловьев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Соловьева - Иванова Валентина Дмитривна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева - Иванова Валентина Дмитривна

Смерть
29.07.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close