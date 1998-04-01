Андреев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Константин Иванович

Андреев Константин Иванович

avatar

Место рождения

Ярославская область Пошехонский р-он д Крапивново

Дата рождения

02.06.1923

Дата смерти

01.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923

Отец: Андреев Иван Васильевич

Мать: Андреева Фаина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
28.01.1950

Дочь: Идрисова (Андреева) Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Андреева Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.04.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.