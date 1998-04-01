Андреев Константин Иванович
Место рожденияЯрославская область Пошехонский р-он д Крапивново
Дата рождения02.06.1923
Дата смерти01.04.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1923
Отец: Андреев Иван Васильевич
Мать: Андреева Фаина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
28.01.1950
Дочь: Идрисова (Андреева) Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Андреева Анна Гавриловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.04.1998