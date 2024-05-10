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Ташкинов Иоанн Дмитриевич

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Место рождения

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.06.1910

Дата смерти

03.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1910

Отец: Ташкинов Дмитрий Евфимович

Мать: Мария Стефановна

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Того же села запасной ротный фельтшер Михаил Георгиевич Копытов.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
До 1951

Сын: Ташкинов Николай Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.04.1951

Дочь: Помаскина (Ташкинова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.06.1957

Дочь: Муратовна (Ташкинова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
03.02.1984
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

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