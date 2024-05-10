Ташкинов Иоанн Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1910
Дата смерти03.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1910
Отец: Ташкинов Дмитрий Евфимович
Мать: Мария Стефановна
Того же села запасной ротный фельтшер Михаил Георгиевич Копытов.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
До 1951
Сын: Ташкинов Николай Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1951
Дочь: Помаскина (Ташкинова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1957
Дочь: Муратовна (Ташкинова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.1984