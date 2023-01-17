Петрова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1938
Отец: Василий Степанович
Мать: Мария Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1959
Сын: Петров Александр Леонидович
Отец ребёнка: Петров Леонид Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1964
Дочь: Шолина Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Петров Леонид Петрович
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно