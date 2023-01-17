Петрова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1938

Отец: Василий Степанович

Мать: Мария Ананьевна

Рождение ребёнка
Около 1959

Сын: Петров Александр Леонидович

Отец ребёнка: Петров Леонид Петрович

Рождение ребёнка
22.12.1964

Дочь: Шолина Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Петров Леонид Петрович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Леонид Петрович

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