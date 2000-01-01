Яшная Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Елена Кондратьевна
Отец ребёнка: Яшной Кондратий Потапович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Яшной Кондратий Потапович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яшков Никита Кондратьевич
Отец ребёнка: Яшной Кондратий Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно