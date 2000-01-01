Яшная Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшная Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Елена Кондратьевна

Отец ребёнка: Яшной Кондратий Потапович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Яшной Кондратий Потапович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Яшков Никита Кондратьевич

Отец ребёнка: Яшной Кондратий Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшной Кондратий Потапович

Смерть
Неизвестно
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