Асадов Эдуард Аркадьевич
Место рожденияМары, Туркмения
Дата рождения03.08.1923
Дата смерти21.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Мары, Туркмения
Место жительства
С 1923 по 1929
Мары, Туркмения
Место жительства
С 1929 по 1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1939 по 1941
Место жительства
С 1946 по 2004
Смерть
21.04.2004
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область