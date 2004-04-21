Асадов Эдуард Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асадов Эдуард Аркадьевич

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Место рождения

Мары, Туркмения

Дата рождения

03.08.1923

Дата смерти

21.04.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Мары, Туркмения
Место жительства
С 1923 по 1929
Мары, Туркмения
Место жительства
С 1929 по 1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1939 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 2004
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.04.2004
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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