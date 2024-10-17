Акилина Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татиана Александрова

Отец ребёнка: Александр Егоров

Рождение ребёнка
24.11.1774

Дочь: Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Александр Егоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1777

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Александр Егоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.11.1780

Муж: Александр Егоров

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Егоров

Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Александр Егоров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Егоров

Рождение ребёнка
16.04.1794

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Александр Егоров

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Александр Егоров

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Дария Александрова

Отец ребёнка: Александр Егоров

Смерть
Неизвестно

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