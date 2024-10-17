Акилина Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татиана Александрова
Отец ребёнка: Александр Егоров
Рождение ребёнка
24.11.1774
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Александр Егоров
Рождение ребёнка
19.07.1777
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Александр Егоров
Бракосочетание
09.11.1780
Муж: Александр Егоров
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Егоров
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Александр Егоров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Егоров
Рождение ребёнка
16.04.1794
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Александр Егоров
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Александр Егоров
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Дария Александрова
Отец ребёнка: Александр Егоров
Смерть
Неизвестно