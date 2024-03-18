(Большанина) Елена Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1927
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1947
Сын: Барсагаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Барсагаев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
24.11.1948
Дочь: (Барсагаева) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Барсагаев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1951
Сын: Барсагаев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Барсагаев Николай Андреевич