(Большанина) Елена Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Большанина) Елена Акимовна

(Большанина) Елена Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1927

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1927

Отец: Большанин Аким Демьянович

Мать: (Маметьева) Евдокия Севостьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсагаев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
22.01.1947

Сын: Барсагаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Барсагаев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
24.11.1948

Дочь: (Барсагаева) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Барсагаев Николай Андреевич

Рождение ребёнка
11.03.1951

Сын: Барсагаев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Барсагаев Николай Андреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.