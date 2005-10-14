Силуянов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силуянов Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1957

Дата смерти

14.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1957

Отец: Силуянов Иван Васильевич

Мать: Силуянова Любовь Кирилловна

Рождение ребёнка
27.03.1979

Сын: Силуянов Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Силуянова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
26.01.1984

Сын: Силуянов Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Силуянова Галина Васильевна

Смерть
14.10.2005
Похороны
Неизвестно
Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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