Силуянов Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1957
Дата смерти14.10.2005
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1957
Рождение ребёнка
27.03.1979
Сын: Силуянов Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Силуянова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
26.01.1984
Сын: Силуянов Максим Валерьевич
Мать ребёнка: Силуянова Галина Васильевна
Смерть
14.10.2005
Похороны
Неизвестно
Супсех, город-курорт Анапа, Краснодарский край