Михальков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихальков Геннадий

Михальков Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1971

Сын: Михальков Юрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Михалькова Забыла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалькова Галина Геннадьевна

Мать ребёнка: Михалькова Забыла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалькова Нина Геннадьевна

Мать ребёнка: Михалькова Забыла

Смерть
Неизвестно