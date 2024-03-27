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Мархаба Ихсан Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихсанов Жамалетдин

Рождение ребёнка
28.07.1872

Сын: Жамалетдинов Гилажеддин

Отец ребёнка: Ихсанов Жамалетдин

Рождение ребёнка
16.11.1891

Дочь: (Жамалетдинова) Фатима

Отец ребёнка: Ихсанов Жамалетдин

Смерть
Неизвестно

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