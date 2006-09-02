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Захаров Михаил Максимович

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Место рождения

Курганская область, Шатровский район, село Ирюм

Дата рождения

19.02.1943

Дата смерти

02.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1943

Отец: Захаров Максим Никифорович

Мать: Шахматова Мария Сергеевна

Курганская область, Шатровский район, село Ирюм
Рождение ребёнка
24.01.1968

Дочь: Хилько Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Стёпочкина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
23.09.1970

Дочь: Захарова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Стёпочкина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
12.02.1976

Сын: Захаров Максим Михайлович

Мать ребёнка: Стёпочкина Валентина Павловна

Смерть
02.09.2006
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