Захаров Михаил Максимович
Место рожденияКурганская область, Шатровский район, село Ирюм
Дата рождения19.02.1943
Дата смерти02.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1943
Курганская область, Шатровский район, село Ирюм
Рождение ребёнка
24.01.1968
Дочь: Хилько Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Стёпочкина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
23.09.1970
Дочь: Захарова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Стёпочкина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
12.02.1976
Сын: Захаров Максим Михайлович
Мать ребёнка: Стёпочкина Валентина Павловна
Смерть
02.09.2006