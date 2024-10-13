Цапин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1941
Место рождения: станция Сорочинская, Северная железная дорога
Образование
С 01.04.1957 по 21.01.1959
Ремесленное училище №47
Работа или профессия
С 24.01.1959 по 15.09.1961
Военная служба
С 28.11.1961 по 07.12.1964
Звание: Младший Сержант Род деятельности: Командир отделения по ремонту и хранению авто-тракторной техники Род войск: ВДВ Количество прыжков с парашютом: 25 прыжков
Работа или профессия
С 23.01.1965 по 15.08.1966
Предприятие п/я 2429
Работа или профессия
С 15.08.1966 по 02.01.1967
Предприятие п/я 3046
Работа или профессия
С 02.01.1967 по 14.10.1969
Московский завод "Салют"
Бракосочетание
17.03.1967
Расписывались в Первом Дворце Бракосочетаний им. Грибоедова
Рождение ребёнка
30.01.1968
Дочь: Гаранина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Цапина (Кузнецова) Надежда Александровна
Работа или профессия
С 20.10.1969 по 01.04.1993
Московский машиностроительный завод "Вперед"
Рождение ребёнка
05.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цапина (Кузнецова) Надежда Александровна
Награда
?.11.1972
Занесен на заводскую доску почета и премирован ценным подарком
Награда
20.02.1974
Награжден знаком "Победитель соц. соревнования в 1973"
Награда
25.10.1974
Присвоено звание "Лучший рабочий по своей профессии за 1 квартал 1974 г.
Награда
25.10.1974
Награжден знаком "Победитель социалистического соцсоревнования 1974"
Награда
22.08.1975
Награжден знаком "Ударник девятой пятилетки за досрочное выполнение пятилетнего плана производственного задания и соц. обязательства на 1975 год"
Награда
15.02.1977
Награжден знаком "Победитель соц. соревнования 1976 г."
Награда
15.04.1977
Признан победителем Всесоюзного соц. соревнования за 1976 год и награжден почетным вымпелом
Награда
24.05.1977
Присвоено звание "Лучший рабочий своей профессии"
Награда
26.10.1977
В связи с досрочным выполнением плана 2-х лет и в честь 60-летия Великого октября награжден почетной грамотой
Награда
29.10.1977
Занесён на заводскую доску "Героев трудовых будней", присвоено звание "Отличник качества"
Награда
31.01.1978
Награжден знаком "Победитель соц соревнования 1977 года"
Награда
22.05.1978
Признан победителем соц. соревнования за 4 месяц"
Награда
05.10.1978
Объявлена благодарность и вручена почетная грамота "за выполнение задания 3-х лет 10-й пятилетки"
Награда
01.11.1978
За достигнутые высокие показатели занесен на заводскую доску "герои трудовых будней"
Награда
24.04.1979
Признан "Лучшим рабочим своей профессии"
Награда
01.11.1979
Объявлена благодарность и вручена почетная грамота за выполнения 4,5 лет 10-й пятилетки
Награда
01.11.1979
Занесен на доску почета Перовского района
Награда
03.03.1980
Награжден знаком "Победитель соц соревнования 1979 года"
Награда
25.07.1980
Награжден знаком "Ударник десятой пятилетки"
Военная служба
24.10.1980
Занесен на доску почета "Герои Трудовых будней"
Награда
28.02.1981
Награжден почетной грамотой "ЗА досрочное выполнение повышенных соц. обязательств ко дню открытия 26-го съезда КПСС"
Награда
17.03.1981
Награжден орденом "Знак Почета"
Награда
18.11.1981
За высокие производственные показатели показатели и в связи с 50-летеем завода занесен в книгу Почета
Награда
27.04.1983
Присвоено звание "Лучший работник профессии за 1983 год"
Награда
22.01.1986
Медаль "Ветеран труда"
Награда
25.04.1986
Присвоено звание "Лучший рабочий по своей профессии за 3 месяц 1983 г. "
Награда
24.08.1987
Присвоено звание "Лучший рабочий по своей профессии за 7 месяц 1987г."
Награда
02.11.1987
Награжден юбилейной почетной грамотой передовика производства
Работа или профессия
С 06.04.1993 по 01.02.2000
Работа или профессия
С 01.02.2000 по 10.06.2020
Награда
23.12.2016
Награжден почетной грамотой в номинации "Лучший рабочий АО МПП Салют по культуре производства"
Награда
24.03.2024
Присвоено звание "Лучший рабочий своей профессии за февраль 1972 года"