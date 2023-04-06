Чачемин Федор Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чачемин Семён
Мать: Чачемина Секлетинья
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Чачемина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Чачемин - Чечемин Иван Федорович
Мать ребёнка: Чачемина Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чачемина Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край