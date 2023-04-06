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Чачемин Федор Семенович

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Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чачемин Семён

Мать: Чачемина Секлетинья

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Чачемин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Чачемина Мария Матвеевна

Карл Либкнехт, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Чачемин - Чечемин Иван Федорович

Мать ребёнка: Чачемина Мария Матвеевна

Карл Либкнехт, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чачемина Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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