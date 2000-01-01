Силаева Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1956
Дочь: Чернышева Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Силаев Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1964
Дочь: Жукова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Силаев Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно