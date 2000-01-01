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Силаева Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1956

Дочь: Чернышева Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Силаев Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
14.08.1964

Дочь: Жукова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Силаев Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силаев Виктор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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