Сидько Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидько Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1939

Дочь: Хорхе Валерия

Отец ребёнка: Сидько Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Людмила

Отец ребёнка: Сидько Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрущенко Алла

Отец ребёнка: Сидько Иван