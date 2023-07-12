Сидько Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1939
Дочь: Хорхе Валерия
Отец ребёнка: Сидько Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Людмила
Отец ребёнка: Сидько Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрущенко Алла
Отец ребёнка: Сидько Иван