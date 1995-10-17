Алексенко Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Антипьев Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Антипьев Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Антипьев Валерий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно