Алексенко Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексенко Раиса Васильевна

Алексенко Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Антипьев Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Антипьев Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Антипьев Валерий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипьев Валерий Николаевич

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