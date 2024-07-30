Кулакова Феодосия Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1907
Муж: не указан
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
1907г Николаевская церковь Ему 19 ей 18 По жениху Николай Мартинианов Губин С, Ольховки Григорий Григорьев Арешин По невесте Григорий Филиппов Кулаков Иван Иванов Лапин
Смерть
Неизвестно