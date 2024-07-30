Кулакова Феодосия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Феодосия Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1907

Муж: не указан

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
1907г Николаевская церковь Ему 19 ей 18 По жениху Николай Мартинианов Губин С, Ольховки Григорий Григорьев Арешин По невесте Григорий Филиппов Кулаков Иван Иванов Лапин
Смерть
Неизвестно

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