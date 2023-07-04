Шелудько Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шелудько Людмила Александровна
Рождение ребёнка
19.02.2009
Дочь: Шелудько Василина Григорьевна
Мать ребёнка: Шелудько Людмила Александровна
Рождение ребёнка
09.02.2019
Сын: Шелудько Савелий Григорьевич
Мать ребёнка: Шелудько Людмила Александровна