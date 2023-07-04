Шелудько Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудько Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.
2019 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелудько Людмила Александровна

Рождение ребёнка
19.02.2009

Дочь: Шелудько Василина Григорьевна

Мать ребёнка: Шелудько Людмила Александровна

Рождение ребёнка
09.02.2019

Сын: Шелудько Савелий Григорьевич

Мать ребёнка: Шелудько Людмила Александровна