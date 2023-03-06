(Крузе) Элла Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крузе) Элла Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1991

Пол

Женский

Отец

Около 1964 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991

Отец: Крузе Виктор Александрович

Мать: Галина

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