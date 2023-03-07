Булдакова (Шишкина) Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Шишкина) Матрона Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1878 ст.

Муж: Булдаков Артемий Порфириев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
30.12.1880 ст.

Сын: Булдаков Василий Артемьев

Отец ребёнка: Булдаков Артемий Порфириев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
29.05.1881 ст.

Сын: Булдаков Кирилл Артемьев

Отец ребёнка: Булдаков Артемий Порфириев

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно
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