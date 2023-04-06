Волков Ермолай Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.
Сын: Волков Иван Ермолай
Мать ребёнка: Волкова Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
15.06.1912 ст.
Мать ребёнка: Волкова Варвара Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно