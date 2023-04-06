Волков Ермолай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Ермолай Васильев

Волков Ермолай Васильев

avatar

Место рождения

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.

Сын: Волков Иван Ермолай

Мать ребёнка: Волкова Варвара Алексеева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1912 ст.

Сын: Волков Василий Ермолаев

Мать ребёнка: Волкова Варвара Алексеева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Варвара Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close