Чепкасов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепкасов Андрей

Чепкасов Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чепкасов Авдей

Мать: Чепкасов Елизавета

Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close