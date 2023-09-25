Шубина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Юрий

Отец ребёнка: Шубин Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Шубин Владимир

Отец ребёнка: Шубин Геннадий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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