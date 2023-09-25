Шубина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Юрий
Отец ребёнка: Шубин Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шубин Владимир
Отец ребёнка: Шубин Геннадий Николаевич
Смерть
Неизвестно