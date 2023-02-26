Туманов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Погиб на Финской войне.
Рождение ребёнка
08.09.1936
Дочь: Туманова Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Чечевицына Анна Сергеевна
Смерть
Около 1940
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область