Туманов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погиб на Финской войне.
Рождение ребёнка
08.09.1936

Дочь: Туманова Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Чечевицына Анна Сергеевна

Смерть
Около 1940
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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