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Янатьев / Янакиев / Трифон Иванович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Янатьев / Янакиев / Иван Янакиев //

Мать: ?

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1776

Сын: Янатьев / Янакиев / Константин Трифонович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1778

Сын: Янатьев / Янакиев / Вангелиста Трифонович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1782

Сын: Янатьев / Янакиев / Степан Трифонович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1787

Сын: Янатьев / Янакиев / Серафим Трифонович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1789

Сын: Янатьев / Янакиев / Тохтамыш Трифонович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1792

Сын: Янатьев / Янакиев / Ерий Трифонович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1794

Сын: Янатьев / Янакиев / Василий Трифонович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1797

Сын: Янатьев / Янакиев / Федор Трифонович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Смерть
Неизвестно
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