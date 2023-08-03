Янатьев / Янакиев / Трифон Иванович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Янатьев / Янакиев / Иван Янакиев //
Мать: ?
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1776
Сын: Янатьев / Янакиев / Константин Трифонович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1778
Сын: Янатьев / Янакиев / Вангелиста Трифонович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1782
Сын: Янатьев / Янакиев / Степан Трифонович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1787
Сын: Янатьев / Янакиев / Серафим Трифонович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1789
Сын: Янатьев / Янакиев / Тохтамыш Трифонович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1792
Сын: Янатьев / Янакиев / Ерий Трифонович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1794
Сын: Янатьев / Янакиев / Василий Трифонович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Рождение ребёнка
1797
Сын: Янатьев / Янакиев / Федор Трифонович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-63
Смерть
Неизвестно