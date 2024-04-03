Мартиросян Манук Арутюнович
Место рожденияс.Гярмлу (армянское село на территории нынешней Турции)
Дата рождения29.11.1908
Дата смерти1963
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908
Отец: Мартиросян Арутюн
Мать: не указана
с.Гярмлу (армянское село на территории нынешней Турции)
Образование
1936
ЕрПи.
высшее | член Союза Архитекторов Армении с 1948 г.
Рождение ребёнка
03.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна
г. Ленинакан (Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
12.08.1940
Дочь: Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна
Мать ребёнка: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна
г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
02.02.1942
Дочь: Мгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна
Мать ребёнка: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна
г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
17.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна
Армения
Смерть
1963