Мартиросян Манук Арутюнович 29.11.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартиросян Манук Арутюнович

Место рождения

с.Гярмлу (армянское село на территории нынешней Турции)

Дата рождения

29.11.1908

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1940 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908

Отец: Мартиросян Арутюн

Мать: не указана

с.Гярмлу (армянское село на территории нынешней Турции)
Образование
1936
ЕрПи.
высшее | член Союза Архитекторов Армении с 1948 г.
Рождение ребёнка
03.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна

г. Ленинакан (Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
12.08.1940

Дочь: Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна

Мать ребёнка: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна

г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
02.02.1942

Дочь: Мгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна

Мать ребёнка: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна

г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
17.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна

Армения
Смерть
1963

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