Чернышова Томара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1956
Дочь: Корнева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Чернышов Николай
Рождение ребёнка
03.05.?
Дочь: Чернышова Елена Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.05.?
Дочь: Митина Вера Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.09.?
Дочь: Чернявская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно