Чернышова Томара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Томара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1956

Дочь: Корнева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Чернышов Николай

Рождение ребёнка
03.05.?

Дочь: Чернышова Елена Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.05.?

Дочь: Митина Вера Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.09.?

Дочь: Чернявская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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