Шевцова Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Шевцов Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шевцов Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шевцов Егор Саввич
Отец ребёнка: Шевцов Савва Георгиевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шевцова Марья Саввишна
Отец ребёнка: Шевцов Савва Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно