Шевцова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шевцов Александр Саввич

Отец ребёнка: Шевцов Савва Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шевцов Фарисей Саввич

Отец ребёнка: Шевцов Савва Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шевцов Егор Саввич

Отец ребёнка: Шевцов Савва Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шевцова Марья Саввишна

Отец ребёнка: Шевцов Савва Георгиевич

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Савва Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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