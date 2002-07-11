Мехоношина (Дружинина) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1894
Дата смерти05.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Козлова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Мехоношин Петр Сафонович
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Козлова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Мехоношин Петр Сафонович
Александровск, Пермский край, Россия
Актовая запись о рождении №251 от 17.12.1929 по Александровскому поселковому совету Кизеловского района Уральской области
Место жительства
Около 1929
Смерть
05.03.1977