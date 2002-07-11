Мехоношина (Дружинина) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношина (Дружинина) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1894

Дата смерти

05.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: Козлова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Мехоношин Петр Сафонович

Рождение ребёнка
15.12.1929

Дочь: Козлова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Мехоношин Петр Сафонович

Александровск, Пермский край, Россия
Актовая запись о рождении №251 от 17.12.1929 по Александровскому поселковому совету Кизеловского района Уральской области
Место жительства
Около 1929
Смерть
05.03.1977
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