Семёнов Николай Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Николай Анисимович

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Место рождения

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

22.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1916

Отец: Семёнов Анисим

Мать: Семёнова Ольга

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
17.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Клавдия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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