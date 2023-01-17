Семёнов Николай Анисимович
Место рождения
Дата рождения22.04.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1916
Отец: Семёнов Анисим
Мать: Семёнова Ольга
Рождение ребёнка
18.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Клавдия Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Клавдия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно