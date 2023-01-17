Милованов Федор (Петр) Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованов Федор (Петр) Трофимович

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Милованов Трофим Дмитриевич

Мать: ?

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Милованова Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Милованов Яков Федорович

Мать ребёнка: Милованова Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Милованова Мария

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милованова Мария

Смерть
Неизвестно
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