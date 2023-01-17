Милованов Федор (Петр) Трофимович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Милованов Трофим Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Милованова Мария
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Милованова Мария
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Васса Федоровна
Мать ребёнка: Милованова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милованова Мария
Смерть
Неизвестно