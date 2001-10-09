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Сорокин Павел Игоревич
Сорокин Павел Игоревич
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Место рождения
Толстая Дубрава
, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
09.10.2001
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Игорь Сергеевич
1978 г.р.
Мать
Сорокина (Павлова) Валентина Валентиновна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2001
Отец:
Сорокин Игорь Сергеевич
Мать:
Сорокина Валентина Валентиновна
Толстая Дубрава
, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
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