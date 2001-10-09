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Сорокин Павел Игоревич

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Место рождения

Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2001

Отец: Сорокин Игорь Сергеевич

Мать: Сорокина Валентина Валентиновна

Толстая Дубрава, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
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